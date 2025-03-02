На какие выплаты имеет право жена пропавшего без вести военнослужащего

С 1 февраля в Украине начали действовать изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Они влияют на механизм распределения ежемесячной денежной помощи для родственников военных.

Ранее ежемесячную выплату в размере примерно 120 тысяч гривен получал один из ближайших родственников военнослужащего. Чаще всего это была жена или родители, пишет "24 Канал".

Другие члены семьи не могли получить эти средства без личного распоряжения военнослужащего. Однако с 1 февраля порядок выплат претерпел изменения.

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Теперь, если военный не оставил специального распоряжения, распределение средств будет происходить автоматически по следующему принципу:

50% выплат распределяется поровну среди участников первой очереди, к которым относятся:

супруга (супруг) военнослужащего;

законные представители несовершеннолетних детей;

дети с инвалидностью с детства или их законные представители;

родители военного, кроме тех, которые получают алименты от военнослужащего или были лишены родительских прав.

В случае отсутствия представителей первой очереди, 20% выплат передаются родственникам второй очереди, среди которых:

совершеннолетние дети;

братья или сестры военнослужащего.

Оставшаяся невыплаченная часть средств (50% или 80%) хранится в воинской части и может быть перечислена военнослужащему при следующих условиях:

возвращение из плена;

обнаружение военнослужащего, если он был пропавшим без вести.

Итак, если раньше жена имела возможность получить около 120 тысяч гривен, то сейчас ей принадлежит только часть этой суммы. Также, если на выплату пропавшего без вести военного претендуют оба родителя, каждый из них получит ориентировочно по 20 тысяч гривен.

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