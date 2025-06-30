На какие выплаты может рассчитывать военный при увольнении: полный перечень

Несмотря на войну, украинское законодательство определяет конкретные основания, по которым военнослужащие могут быть уволены из армии. После демобилизации государство гарантирует им финансовую поддержку, способствующую адаптации к мирной жизни.

Компенсация за невыданное вещное имущество

Все военные, кроме срочников и курсантов, имеют право на компенсацию за вещное довольствие, которое они не получили во время службы. Чтобы ее оформить, нужно подать командиру рапорт и добавить справку от вещевой службы о стоимости имущества. Об особенностях выплат сообщает АрмияInform.

Одноразовая денежная помощь при увольнении

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", при увольнении может быть начислена единовременная выплата. Ее размер зависит от причин увольнения и продолжительности службы:

Уходящие со службы по состоянию здоровья или после пребывания в плену (за исключением срочников) получают 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы.

Военные с более чем 10-летним стажем, увольняемые по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, также имеют право на выплату в размере 50% денежного довольствия за каждый полный год службы.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Выплаты мобилизованным и резервистам

Лица, призванные на службу в условиях мобилизации или особого периода, получают 4% от месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы. Минимальный размер этого пособия составляет не менее 25% месячного обеспечения.

Компенсация за неиспользованный отпуск

После увольнения военнослужащим компенсируют все дни основного и дополнительного отпуска, которыми они не воспользовались. Это правило действует независимо от причин увольнения.

Выплата пособия на оздоровление

Если ежегодная денежная помощь на оздоровление не была выплачена до увольнения, ее обязаны предоставить при прекращении службы.

Материальная помощь на бытовые нужды

Военные могут каждый год получать материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Если такая помощь не была начислена ранее, военнослужащий может претендовать на нее при увольнении при наличии оснований.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!