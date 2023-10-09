На какой срок могут студенты получить отсрочку от призыва: ответ ТЦК

Во время действия военного положения и общей мобилизации повестку могут получить военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако, некоторые украинцы имеют право на отсрочку от призыва.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) майор Роман Истомин в интервью изданию Telegraf. Он отметил, что в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, кто из военнообязанных имеет право на отсрочку. В частности, речь идет о соискателях образования.

"В целом этот перечень занимает две страницы печатного текста. В нем, в частности, народные депутаты, представители некоторых профессий (полицейские, работники органов управления, воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС), забронированные за государственными органами работники, предприятиями, учреждениями, организациями. Кроме того, лица с инвалидностью, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. родители-одиночки, многодетные родители, родители и опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелобольным", – сказал Роман Истомин.

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Также право на отсрочку имеют непригодные для военной службы из-за состояния здоровья или инвалидности. По словам Истомина, люди, имеющие право на отсрочку, могут мобилизоваться по собственному желанию. ТЦК и СП определяет срок отсрочки от призыва.

Если, например, предоставляется отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился. Если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то обычно на полгода, после чего нужно снова явиться в терцентр комплектования для сверки данных", – пояснил он.

В то время как студенты очной формы обучения имеют отсрочку от призыва сроком до завершения обучения, однако часто – только до окончания учебного года, поскольку кого могут отчислить.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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