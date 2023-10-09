На який термін можуть студенти отримати відстрочку від призову: відповідь ТЦК

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації повістку можуть отримати військовозобов'язані чоловіки, віком від 18 до 60 років. Проте деякі українці мають право на відстрочку від призову.

Про це повідомив речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню Telegraf. Він зазначив, що в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про те, хто з військовозобов’язаних має право на відстрочку. Зокрема, мова йде про здобувачів освіти.

"Загалом цей перелік займає дві сторінки друкованого тексту. В ньому, зокрема, народні депутати, представники деяких професій (поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС), працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями. Окрім того, особи з інвалідністю, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. батьки-одинаки, багатодітні батьки, батьки та опікуни дитини з інвалідністю або тяжкохворої", – сказав Роман Істомін.

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Також право на відстрочку мають непридатні до військової служби через стан здоров'я чи інвалідність. Зі слів Істоміна, люди, які мають право на відстрочку, можуть мобілізуватися за власним бажанням. ТЦК та СП визначає строки відстрочки від призову.

"Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась. Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай на пів року, після чого треба знову з’явитися в терцентр комплектування для звірки даних", – пояснив він.

Тоді як студенти очної форми навчання мають відстрочку від призову строком до завершення навчання, проте часто – лише до закінчення навчального року, оскільки когось можуть відрахувати.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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