На какую пенсию имеют право дети погибших военных

Пенсионный фонд Украины определил гарантированный минимальный размер выплат для детей погибших военнослужащих в случае оформления пенсии из-за потери кормильца. Такое пенсионное обеспечение имеет свои особенности и рассчитывается как часть денежного довольствия погибшего.

Право на такие выплаты имеют дети, находившиеся на содержании погибшего военнослужащего. Если они учатся по дневной форме в школах, училищах или вузах, пенсия выплачивается до 23 лет. Сумма зависит от количества детей в семье – она распределяется между ними поровну. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно действующему законодательству, а именно закону №2262, размер пенсии может колебаться от 30% до 70% от денежного довольствия военного. Если смерть наступила при исполнении служебных обязанностей, размер выплаты увеличивается. Для одного ребенка предусмотрено 70% обеспечения, если детей двое или больше — каждый получает по 50%. В любом случае сумма не должна быть меньше 6100 гривен на каждого ребенка.

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Также 70% денежного довольствия могут получать и другие члены семьи — например, родители или супруга погибшего, независимо от наличия других иждивенцев. В этом случае гарантированный минимум составляет 7800 гривен.

Если у погибшего военнослужащего не было необходимого страхового стажа, семья не сможет оформить пенсию. Детям же назначается государственная социальная помощь. Она выплачивается родителю или законному представителю до достижения ребенком совершеннолетия. Ее размер зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: 2361 грн для одного ребенка, 2833 грн — для двоих, и 3541 грн — для трех и более.

Для оформления пенсии по случаю потери кормильца необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Вместе с ним следует предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти военнослужащего, документы, подтверждающие родственные связи, и другие справки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что государство ввело новую базовую социальную помощь.

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