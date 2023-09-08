На какую пенсию могут рассчитывать учителя в 2023 году

Размер пенсии для учителей в 2023 году

В современных условиях вопрос пенсий становится все более важным, особенно для работников государственных учреждений, таких как учителя и педагоги.

Они получают государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 № 1058-IV. Сайт Pro Деньги решил рассмотреть, какие пенсии получают учителя в Украине.

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В каком возрасте учителя могут выйти на пенсию

Согласно украинскому законодательству, работники образовательных учреждений могут выходить на заслуженный отдых по выслуге лет, когда достигнут 60-летнего возраста. Некоторые учителя могут иметь право на пенсию от 55 лет, но это возможно только при наличии необходимого стажа работы. Начиная с 1 апреля 2023 года это правило было изменено, увеличив требования к стажу на полгода, и теперь учителя должны набрать стаж 29 лет и 6 месяцев.

Важно отметить, что это изменение требований к стажу учителей не является последним, поскольку с 1 апреля 2024 года эти требования снова увеличат на полгода.

Какой размер пенсии получают учителя

Учителям, выходящим на пенсию по выслуге лет, ежемесячные выплаты исчисляются на основе среднемесячного заработка, полученного перед завершением работы. То есть, размер пенсии зависит от продолжительности рабочего стажа и среднемесячного дохода. Итак, учителя с большими зарплатами и длинным стажем получают большие пенсии. Для расчета конкретной суммы пенсии можно пользоваться специальным калькулятором.

Например, согласно расчетам, учитель, который выходит на пенсию по выслуге лет и имел ежемесячный доход в размере 14 500 гривен, будет получать пенсию в сумме 5 699 гривен.

Повышение зарплаты для учителей

Украинская система оплаты труда в сфере образования готовится к существенным изменениям для повышения зарплаты для учителей и директоров школ. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесной в ходе конференции для педагогов.

Планируется, что реформы по оплате труда в образовании будут внедрены в течение 2023-2024 годов, а также запуск пилотного проекта в 500 школах до 2024-2025 годов. Министр отметил, что новая программа позволит повысить зарплаты и внедрить более прозрачную и прогнозируемую систему оплаты. Однако вопрос увеличения зарплаты в условиях войны остается под открытым для дальнейших обсуждений.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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