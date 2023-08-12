На Керченском мосту густой дым: оккупанты заявили об атаке ракетами (фото)

Оккупанты сообщают о "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в сети публикуют кадры задымления. По данным кремлевских пропагандистов, "ВСУ попытались атаковать Крымский мост", слышны взрывы, сообщается о якобы работе ПВО.

Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, Mash, " Медуза ", соцсети.

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Движение по мосту в обе стороны остановлено.

Местные каналы публикуют видео с дымом в районе Крымского моста. Испытал ли он повреждения - неизвестно.

Аксенов позже сообщил, что российская ПВО сбила две ракеты, а мост "не поврежден".

Российское минобороны заявило, будто ВСУ атаковали ракетами С-200, но их сбили, а дым - это якобы российский "дымовой занавес".

Напомним, оккупанты ударили авиабомбой по Орехову.

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