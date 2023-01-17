На месте ракетного удара в Днепре завершены поисково-спасательные работы: названо количество жертв и спасенных

44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре.

Среди погибших 5 детей, а младшему мальчику не было и года, сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Поисково-спасательные работы в г. Днепре на месте ракетного удара завершены в 13:00 17 января. Спасены 39 человек – из них 6 детей, погибли 44 человека – из них 5 детей, травмированы 79 человек – из них 16 детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года. 39 человек спасены.

"Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Спасибо всем, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Вместе стойко проходим сверхтяжелое испытание", – написал Валентин Резниченко выразив соболезнования родным погибших.

14 января во время массированной российской атаки ракета попала в жилой дом на Набережной Победы. Полностью обрушился целый подъезд, остальные дома были повреждены. Спасатели искали под завалами людей.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось идентифицировать российских военных, причастных к удару по жилому дому в Днепре. Для этого 14 января оккупанты применили сверхзвуковую ракету Х-22, имеющую низкую точность при поражении наземных целей. Способности сбивать такие ракеты у системы ПВО Украины все еще нет.

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