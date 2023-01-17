На місці ракетного удару в Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: названа кількість жертв та врятованих

44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі.

Серед загиблих 5 дітей, а найменшому хлопчику не було й року, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено о 13:00 17 січня. Врятовано 39 осіб – з них 6 дітей, загинуло 44 особи – з них 5 дітей, травмовано 79 осіб – з них 16 дітей. Про це повідомили у ДСНС України.

44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п'ятеро дiтей. Найменшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовані.

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"Пошуково-рятувальна операція завершена. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам... Дякую очільнику міста Борису Філатову, його заступникам і усій мерії Дніпра. Дякую усім, хто ці довгі 69 годин боровся і допомагав постраждалим. І продовжує це робити. Разом стійко проходимо надважке випробування", – написав Валентин Резніченко висловивши співчуття рідним загиблих.

14 січня під час масованої російської атаки ракета влучила в житловий будинок на Набережній Перемоги. Повністю обвалився цілий підʼїзд, решта будинку була пошкоджена. Рятувальники невпинно шукали під завалами людей.

Працівникам Служби безпеки України вдалося ідентифікувати російських військових, причетних до удару по житловому будинку у Дніпрі. Для цього 14 січня окупанти застосували надзвукову ракету Х-22, що має низьку точність при враженні наземних цілей. Спроможності збивати такі ракети система ППО України все ще не має.

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