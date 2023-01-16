СБУ ідентифікувала та назвала росіян, які запустили ракету Х-22 по Дніпру

Працівникам Служби безпеки України вдалося ідентифікувати російських військових, причетних до удару по житловому будинку у Дніпрі, де досі триває рятувальна операція. Для цього 14 січня окупанти застосували ракету Х-22.

До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців. Про це повідомили на сторінці СБУ у Telegram.

"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед тих, хто запустив ракету по Дніпру 14 січня були:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Окрім цього працівники СБУ підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку, після огляду місця злочину.

"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", – додали в СБУ.

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).

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