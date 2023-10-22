На морковном поле в Швейцарии нашли украшения, которым 1500 лет (фото и видео)
Набор женских украшений бронзового века обнаружили в поле в Швейцарии. Находка, которой 1500 лет, находилась под землей в кантоне Тургау на северо-востоке страны.
Как сообщается на сайте Археологического управления кантона, клад нашел местный археолог-любитель Франц Зан. Он бродил по полю, из которого уже была убрана морковь, и заметил во вспаханной земле несколько бронзовых дисков.
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Ученый понял, что эти предметы имеют историческое значение, и сообщил о находке в Археологическом управлении кантона. Специалисты прибыли и провели раскопки. Отмечается, что скар был спрятан в сундуке или мешке, которые со временем полностью разложились.
Ученые отметили, что находка является типичной "бижутерией" бронзового века.
Найденным артефактам примерно 1500 лет. Среди находок – бусы из бронзовых дисков с шипами, два спиральных кольца, более 100 янтарных бусин и спирали из бронзовой и золотой проволоки.
Кроме украшений нашли зуб бобра, перфорированный клык медведя, наконечник стрелы, кусок горного хрусталя, несколько кусков полированной железной руды, небольшой аммонит и окаменевший зуб акулы.
Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.
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