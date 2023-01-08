На Netflix появился трейлер украинского детектива о казаке Максиме Осу

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на украинский детективный триллер "Максим Оса: золото Песиголовца", доступный для просмотра с 5 января.

Релиз казацкого приключенческого фильма на Netflix стал возможен благодаря FILM.UA Distribution. Режиссер фильма – Мирослав Латик.

"Максим Оса: золото Песиголовца" – это украинский исторический детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько. Это первая экранизация комикса в истории украинского кинематографа.

"Главному герою придется расследовать сверхсложное дело, распутать ведьмскую паутину и встретиться лицом к лицу с мистическим Песиголовцем.

Ранее Netflix анонсировал второй сезон сериала "Венздей ", который стал популярным в 2022 году и побил рекорды просмотров. В нем рассказывалось о приключениях дочери семейки Адамсов.

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