На них стоит потратить вечер: семь топовых украинских фильмов

Ежегодно во вторую субботу сентября Украина отмечает День украинского кино – праздник, объединяющий актеров, режиссеров, кинематографистов и всех, кто причастен к развитию отечественного кинематографа. По случаю этого дня предлагаем вашему вниманию подборку современных украинских фильмов, которые стоит посмотреть. Об этом пишет 24 tv.ua.

1. "Люксембург, Люксембург" (2022)

Это трогательная история о воссоединении семьи. Главные герои – братья-близнецы Рамил и Амил, которых играют участники группы Курган и Agregat. В 2018 году они отправляются в Люксембург на поиски отца, покинувшего их в детстве. Фильм исследует темы семейных связей и самоидентификации.

2. "Уроки толерантности" (2023)

Эта социальная драма рассказывает о семье из маленького города, сталкивающейся с финансовыми трудностями. Единственный шанс решить проблемы – участие в специальной программе, которая требует принять в дом представителя ЛГБТ-сообщества. Фильм затрагивает важные вопросы толерантности и принятия в современном украинском обществе.

3. "Довбуш" (2023)

Историческая драма, действие которой разворачивается в Карпатах в начале XVIII века. Фильм рассказывает о братьях Довбушев, которые становятся опришками, борясь против польской шляхты. Это эпическая сага о свободе, мести и моральном выборе, на фоне живописных карпатских пейзажей.

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4. "Я работаю на кладбище" (2021)

Эта драммедия сосредоточена вокруг Александра, бывшего архитектора, который теперь производит надгробия. Фильм представляет галерею человеческих судеб через истории клиентов Александра, одновременно раскрывая собственную тайну главного героя. Лента предлагает уникальный взгляд на жизнь и смерть.

5. "Памфир" (2022)

Драма, действие которой происходит в приграничном селе Черновицкой области. Главный герой, известный как Памфир, возвращается домой и сталкивается с проблемами своей семьи. Фильм мастерски раскрывает характер главного героя на фоне колоритной деревенской жизни, исследуя темы семейных связей и личной ответственности.

Эти фильмы демонстрируют разнообразие и глубину современного украинского кинематографа, предлагая зрителям увлекательные истории, яркие характеры и важные социальные темы. Они являются отличным выбором для Дня украинского кино и знакомства с новейшими достижениями отечественного киноискусства.

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