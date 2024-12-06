На производственно-складском здании русского Нижнего Новгороде вспыхнул мощный пожар (фото)

В Нижнем Новгороде ранним утром 6 декабря произошел масштабный пожар, густой черный дым от которого был виден издалека. По разным сообщениям, возгорание произошло на газовой станции или на предприятии по изготовлению утеплителя.

Местные жители сообщали о сильном огне, выражая беспокойство в социальных сетях. Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что причины пожара пока не установлены.

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"Нижний Новгород... задымление", "Что-то страшное происходит", - писали очевидцы.

Украинские мониторинговые каналы допустили, что огонь охватил объекты газораспределительной инфраструктуры. В то же время, пожар, вероятно, не связан с атаками беспилотников, а возгорание произошло на предприятии по изготовлению теплоизоляционных материалов.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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