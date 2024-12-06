На виробничо-складській будівлі російського Нижнього Новгороді спалахнула потужна пожежа (фото)

У Нижньому Новгороді рано вранці 6 грудня сталася масштабна пожежа, густий чорний дим від якої було видно здалеку. За різними повідомленнями, займання сталося на газовій станції або на підприємстві з виготовлення утеплювача.

Місцеві жителі повідомляли про сильний вогонь, висловлюючи занепокоєння у соціальних мережах. Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що причини пожежі поки не встановлені.

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"Нижній Новгород... задимлення", "Щось страшне коїться", – писали очевидці.

Українські моніторингові канали припустили, що вогонь охопив об’єкти газорозподільної інфраструктури. Водночас зазначається, що пожежа, ймовірно, не пов’язана з атаками безпілотників, а займання сталося на підприємстві з виготовлення теплоізоляційних матеріалів.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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