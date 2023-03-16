В россии детей учат зиговать под песню 'Я русский'

Журналисты издания DOXA поделились видеороликом из Казани, республики Татарстан, где школьников заставляли поднимать правую руку к небу, подобно нацистскому поздравлению Sieg heil (Слава победе) под песню "Я русский" прокремлевского исполнителя Шамана.

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Как сообщается, это событие было посвящено так называемому "дню защитника отечества" 23 февраля. При этом дети других национальностей, не желавшие признавать себя "русским", получили ответ от организатора этого мероприятия, посоветовавшего им эмигрировать из страны.

Свою позицию она аргументировала тем, что "речь идет не о национальности, а о гражданстве", и она надеется, что все здесь граждане России.

"Что, у нас мало так патриотов здесь сидят, оказывается? Поднимайте руки вверх. Я русский! Толчок должен быть в небо. В НАТО!", – побудила она.

Ранее мы писали о проплаченном концерте в Лужниках, где стало известно о массовке, которая пришла на выступление за 200 рублей, чтобы послушать украинскую песню, а подставной ребенок из Мариуполя забыл слова.

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