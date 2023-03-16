На росії дітей вчать кидати "зігу", а тим, хто відмовляється, радять емігрувати з країни (відео)

Журналісти видання DOXA поділились відеороликом з Казані, республіки Татарстан, де школярів змушували здіймати праву руку до неба, подібно до нацистського вітання Sieg heil (Слава перемозі) під пісню "Я русский" прокремлівського виконавця Шамана.

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Як повідомляється, ця подія була присвячена так званому "дню захисника вітчизни" 23 лютого. При цьому діти інших національностей, які не хотіли визнавати себе "рускім", отримали відповідь від організатора цього заходу, яка порадила їм емігрувати з країни.

Свою позицію вона аргументувала тим, що "йдеться не про національність, а про громадянство", і вона сподівається, що всі тут громадяни рф.

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"Що, у нас мало так патріотів тут сидять, виявляється? Піднімайте руки вгору. Я рускій! Поштовх має бути у небо. В НАТО!", – спонукала вона.

Раніше ми писали про проплачений концерт в Лужниках, де стало відомо про масовку, яка прийшла на виступ за 200 рублів, щоб послухати українську пісню, а підставна дитина з Маріуполя забула слова.

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