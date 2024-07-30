На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)

В Екатеринбурге (Уральский федеральный округ) горит оборонный завод "НПО Автоматики". Это предприятие производит электронику для ракето-космической и другой техники, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

По данным очевидцев, кровля завода обрушилась, стены раскалываются. Огонь охватил крышу здания и разгорелся на территории 1000 кв. м. Отмечается, что стены цеха с химпродукцией "начали складываться". Огонь продолжает распространяться.

Читайте также: На аэродроме Кряж в Самаре дроны ГУР уничтожили вертолет Ми-8 и повредили еще два вертолета врага

российские СМИ пишут, что пожар произошел в здании по улице Начдива Васильева, 1/1. К месту инцидента прибыли спасатели и пожарные. В свердловском МЧС сообщили, что направили на тушение пожара 13 единиц спецтехники.

"По поступившей информации произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 метров квадратных. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в МЧС России по Свердловской области.

Очевидцы пишут, что загорелась уже вторая крыша завода. "Пожарные приехали, но куски от крыши летят, дым очень черный", - пишут свидетели происшествия в соцсетях.

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

НПО Автоматики находится в Екатеринбурге. Здесь производятся системы управления для ракет-носителей "Союз-2", платы и микросхемы, симуляторы блока управления ракет-носителей. Территория завода тщательно охраняется, поскольку имеет статус "секретного".

Напомним, 27 июля 2024 года в Волгоградской области рф упал российский истребитель Су-34.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!