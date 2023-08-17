На России масштабно пылал металлургический завод, названы причины пожара (фото и видео)

В Волгограде на россии 17 августа загорелся металлургический завод "Красный октябрь", черный дым из которого разнесся на километры.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео с места пожара. На них видны огромные столбы дыма, поднимающиеся с территории предприятия.

"Красный октябрь горит. В районе 39-й Гвардейской очень сильный дым, воняет гарью", – пишут очевидцы.

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В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили подробности масштабного пожара на предприятии.

Отмечается, что на территории завода загорелась трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.

"На месте происшествия работают расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются", – говорится в сообщении.

К месту пожара стянуты пожарные машины сразу из нескольких частей. Огонь тушат с помощью пенообразователя.

Напомним, утром 11 августа в Москве раздался взрыв. Выяснилось, что силы ПВО отражали атаку беспилотника.

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