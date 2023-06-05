На россии массовое алкогольное отравление: умерло 9 человек, до 20 в больницах (видео)

В Ульяновской области на россии произошло массовое смертельное отравление алкоголем. Сообщается, что погибли 9 человек, а к 20 попали в больницу в период с 3 по 5 июня.

Местные СМИ пишут, что среди погибших – жители городов Димитровград и Ульяновск в возрасте от 29 до 53 лет. Еще шесть человек находятся в реанимации, в том числе девушка 16 лет. Среди погибших был продавец "Территории пива".

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По предварительной информации, все они употребляли напиток "Мистер Сидр" из магазинов "Территория". В торговые точки сидр поставили в июне представители ООО "Корс" из Тольятти. Сам напиток изготовили в самарском поселке Винтай.

В правоохранительных органах подтвердили, что именно от этого сидра скончались россияне. По одной из версий, в составе выпивки вместо этилового спирта мог быть смертельно опасный для человека метанол.

В правительстве Ульяновской области экстренно собралась санитарно-противоэпидемическая комиссия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Между тем, местные власти призвали жителей области воздержаться от приобретения и распития напитков этого производителя. С торговых точек изымают продукцию.

Напомним, 1 июня в подмосковном Ногинске на улице Корякин Луг произошел большой пожар. В результате инцидента сгорели 35 транспортных средств.

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