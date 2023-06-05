На росії масове алкогольне отруєння: померли 9 людей, до 20 у лікарнях (відео)

В Ульянівській області на росії сталося масове смертельне отруєння алкоголем. Повідомляється, що загинули 9 людей, а до 20 потрапили до лікарні у період з 3 по 5 червня.

Місцеві ЗМІ пишуть, що серед загиблих – мешканці міст Дімітровград та Ульяновськ віком від 29 до 53 років. Ще шестеро людей перебувають у реанімації, у тому числі дівчина 16 років. Серед загиблих був продавець "Території пива".

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За попередньою інформацією, всі вони вживали напій "Містер Сідр" із магазинів "Територія". У торгові точки сидр поставили у червні представники ТОВ "Корс" з Тольятті. Сам напій виготовили у самарському селищі Вінтай.

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У правоохоронних органах підтвердили, що саме від цього сидру померли росіяни. За однією з версій, у складі випивки замість етилового спирту міг бути смертельно небезпечний для людини метанол.

В уряді Ульяновської області екстрено зібралася санітарно-протиепідемічна комісія. Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу.

Тим часом місцева влада закликала мешканців області утриматися від придбання та розпивання напоїв цього виробника. З торгових точок вилучають продукцію.

Нагадаємо, 1 червня у підмосковному Ногінську на вулиці Корякін Луг сталася велика пожежа. Внаслідок інциденту згоріли 35 транспортних засобів.

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