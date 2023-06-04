'У ваньок розпочався 'отріцатєльний' штурм': бійці ЗСУ ліквідували штурмову групу росіян (відео)

Українські захисники на одному зі східних напрямків фронту розгромили групу російських солдатів, що збиралися штурмувати позиції ЗСУ. Завдяки спільній роботі двох бригад ворожих штурмовиків було знешкоджено.

Відповідним відео поділилися бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону у Фейсбуці.

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Зазначається, що хлопці працювали разом з побратимами артилеристами з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Відео дня

"Аеророзвідка 108 ОГШБ виявила групу рускіх ваньок, які готувались до штурму. В співпраці з реактивною артилерією 10-ї ОГШБр плани окупантів були зруйновані й у ваньок розпочався "отріцатєльний" штурм", – прокоментували вони ці кадри бою.

Днями воїни 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича на одному зі східних напрямків фронту українські захисники "відмінусували" бліндаж російських бойовиків. Його було знищено прямим попаданням артилерійського снаряда.

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