Бійці СБУ показали 'вибухове відео' знищення російського ЗРК БУК-М1 та трьох комплексів ТОР-2М

Контррозвідувальники Служби безпеки України спільно з артилеристами ЗСУ ліквідували 84 одиниці ворожого озброєння. Серед знищеної ворожої техніки – зенітний ракетний комплекс з бойовою машиною "Тор", який намагався збити дрон-камікадзе аеророзвідки.

У пресслужбі СБУ показали відео знищення техніки росіян. На ньому можна побачити, як дрони-камікадзе атакують зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три ракетні комплекси "ТОР-2М".

"Один "ТОР" намагався збити наш дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти", – розповіли в СБУ.

Відео дня

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Також повідомляється, що контррозвідувальники Служби безпеки України знищили три самохідні артилерійські установки "Нона", три бойові машини піхоти, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди ворога.

"А у співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них: 7 танків, 6 "Градів" і 6 САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку", – додали в СБУ.

Довідково: російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс ТОР (Тактична оборона ракетами) є системою протиповітряної оборони. Комплекс ТОР призначений для виявлення, відстеження та ураження повітряних цілей на різних висотах, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети й дрони.

Основним елементом комплексу ТОР є ракета з повітряно-ракетною системою, яка забезпечує ураження цілей в повітрі. Ракети здатні до виконання маневрувальних рухів, мають високу швидкість і точність. Крім того, комплекс включає радарну станцію для виявлення цілей і керування ракетами, а також командний пункт керування.

ТОР є однією з ключових систем протиповітряної оборони, яку використовують російські збройні сили. Його вартість становить в середньому 24 млн доларів.

Днями воїни 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича на одному зі східних напрямків фронту українські захисники "відмінусували" бліндаж російських бойовиків. Його було знищено прямим попаданням артилерійського снаряда.

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