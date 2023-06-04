Бойцы СБУ показали 'взрывное видео' уничтожения российского ЗРК БУК-М1 и трех комплексов ТОР-2М

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с артиллеристами ВСУ ликвидировали 84 единицы вражеского вооружения. Среди уничтоженной вражеской техники – зенитный ракетный комплекс с боевой машиной "Тор", пытавшийся сбить дрон-камикадзе аэроразведки.

В пресс-службе СБУ показали видео уничтожение техники россиян. На нем можно увидеть, как дроны-камикадзе атакуют зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" и три ракетных комплекса "ТОР-2М".

"Один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон – в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", – рассказали в СБУ.

Видео дня

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Также сообщается, что контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили три самоходных артиллерийских установки "Нона", три боевых машины пехоты, два танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения врага.

"А в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них: 7 танков, 6 "Градов" и 6 САУ, 11 орудий, 21 бронемашину и другую технику", – добавили в СБУ.

Справка: российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР (Тактическая оборона ракетами) является системой противовоздушной обороны. Комплекс ТОР предназначен для обнаружения, отслеживания и поражения воздушных целей на разных высотах, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и дроны.

Основным элементом комплекса ТОР является ракета с воздушно-ракетной системой, обеспечивающая поражение целей в воздухе. Ракеты способны к выполнению маневрирующих движений, обладают высокой скоростью и точностью. Кроме того, комплекс включает в себя радарную станцию для выявления целей и управления ракетами, а также командный пункт управления.

ТОР является одной из ключевых систем противовоздушной обороны, используемой российскими вооруженными силами. Его стоимость составляет в среднем 24 млн. долларов.

На днях воины 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича в одном из восточных направлений фронта украинские защитники "отминусовали" блиндаж российских боевиков. Он был уничтожен прямым попаданием артиллерийского снаряда.

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