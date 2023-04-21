На россии пьяный водитель опрокинул тягач из ЗРК С-400 на 13 млрд рублей (фото)

Под Тулой водитель тягача не справился с управлением и опрокинул в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400. Это произошло на шоссе М2-Крым.

Местные паблики пишут, что авария произошла в районе села Прудное. Комплекс с зенитными ракетами большой и средней дальности чудом не сдетонировал. Стоимость поврежденного транспорта составляет около 13 млрд рублей (почти 160 тысяч долларов).

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"Военный автомобиль из ЗРК двигался в составе колонны из 8 тягачей без сопровождения. Машина под управлением 33-летнего контрактника отстала от колонны, а затем съехала с дороги и опрокинулась. Грузовик завалился прямо на ракеты, но, к счастью, боеприпасы не были активированы", – говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что 33-летний водитель, солдат-контрактник, на момент ДТП был пьян, в его крови обнаружили 0,337 мг/л алкоголя. В результате аварии он сломал руку. Также СМИ пишут, что у грузовика сломались тормоза. Тягач после аварии оставили на месте ДТП под охраной полиции и военных.

Напомним, в ночь на 21 апреля в Белгороде на россии во время выполнения боевого задания истребителем Су-34 произошел "нештатный выход авиационного боеприпаса" - боеприпас, который должны были сбросить на Украину, упал посреди улицы и взорвался.

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