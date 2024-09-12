На россии пылает омский военный завод: столб дыма виден из разных частей города (фото, видео)

В четверг, 12 сентября, в Омске загорелся военный завод "Омсктрансмаш", который по данным СМИ, выполняет заказы в военной сфере и находится под международными санкциями.

Об этом сообщает белорусское медиа NEXTA Live. По словам очевидцев, столб густого дыма от пожара виден из разных частей города.

Сообщение о возгорании поступило в российский МЧС в 12:55 по местному времени.

Завод "Омсктрансмаш" дал официальный комментарий по ситуации с возгоранием: "На территории предприятия во время проведения ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе этот инцидент не сказался. Пострадавших нет".

По данным губернатора города Виталия Хоценко, пострадавшие в результате пожара не обнаружены.

Напомним, в ночь на 11 сентября на россии двое школьников сожгли вертолет Ми-8 стоимостью около 14 млн долларов.

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