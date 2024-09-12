На росії палає омський воєнний завод: стовп диму видно з різних частин міста (фото, відео)

У четвер, 12 вересня, в російському Омську загорівся військовий завод "Омсктрансмаш", який за даними ЗМІ, виконує замовлення у військовій сфері та перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє білоруське медіа NEXTA Live. За словами очевидців, стовп густого диму від пожежі видно з різних частин міста.

Повідомлення про загоряння надійшло до російського МЧС о 12:55 за місцевим часом.

Завод "Омсктрансмаш" дав офіційний коментар щодо ситуації із загорянням: "На території підприємства під час проведення ремонту даху підрядною організацією сталося локальне загоряння покрівельного матеріалу. На виробничому процесі цей інцидент не позначився. Постраждалих немає".

За даними губернатора міста Віталія Хоценко, постраждалих в наслідок пожежі не виявлено.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня на росії двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 вартістю близько 14 млн доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!