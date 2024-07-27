На россии разбился истребитель Су-34: стало известно, что с экипажем (фото, видео)

27 июля 2024 года в Волгоградской области рф в лес Серафимовичского района упал российский истреблявший Су-34. Это был военный самолет.

По свидетельству очевидцев, на месте падения горит лес. Пилоты вроде бы катапультировались.

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Минобороны РФ сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС россии. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в безлюдной местности, истребитель-бомбардировщик совершал полет без боекомплекта.

Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети

Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети

Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети Место падения Су-34 в Волгоградской области россии. Источник: Соцсети

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Напомним, 27 июля дроны ГУР на аэродроме Оленья в Мурманской области РФ атаковали дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 российской оккупационной армии.

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