В Белгородской области россии заметили красные реки. Почему вода выкрасилась в яркий кровавый цвет, пока неизвестно.

Местные паблики пишут, что вблизи села Козацкое в Красногвардейском районе жители увидели, что вода в реках покраснела. Они заявили, что от рек также ощущался неприятный химический аромат.

Местные власти объявили о проверке инцидента. Предварительно, в реку слили неизвестную жидкость, она попала в желоб, "однако ее движение удалось локализовать".

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Администрация района обратилась к правоохранителям и известила о происходящем экологическую службу.

"Проведен забор почвы и жидкости. О результатах сообщим", – говорилось в заявлении чиновников. Они заверили, что население "находится вне опасности".

Ранее в российских пабликах показали "кровавую реку", текущую в Сегежском районе Карелии. По словам местных жителей, форелевое хозяйство сбрасывает туда рыбные отходы. Вода во время убоя окрашивается в красный цвет.

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На загрязнение реки жалуются с 2016 года. В этом году на запах дохлой рыбы еще и начали выходить медведи, а рядом поселок. На место выезжали представители Минприроды Карелии и зафиксировали сброс неочищенных вод в защитной полосе Сегежского водохранилища. По их данным, форелевое хозяйство "Сегозерское" самовольно заняло участок леса, деревьям уже нанесен ущерб. Материалы планируют передать полиции. На рыбном предприятии заявили, что очистные сооружения работают исправно и модернизируются.

Ранее плановое сжигание сухой травы обернулось масштабным пожаром в бурятском селе Солонцы на россии. Курьез в том, что к этому инциденту причастны пожарные.

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