На Урале в россии сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в Елани. Подробности происшествия пока неизвестны, но росСМИ пишут, что под завалами могут быть военнослужащие.

"В ночь на 19 июня сгорел штаб дивизии ЦПО в Елани. Пожар вспыхнул еще вечером 18 июня. Сейчас уже разбирают завалы", – пишет ura.ru.

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По данным издания, в Елань на месте ЧП прибыло командование Центрального военного округа. Причина возникновения пожара неизвестна. В пресс-службе Центрального военного округа инцидент пока не комментируют.

Отмечается, что хотя в Елани есть своя пожарная часть, помогать тушить огонь выезжали спасатели пожарной части из Камышлова. Выяснилось, что в военной пожарной части не оказалось средств индивидуальной защиты органов дыхания, а они необходимы, чтобы войти в горящее помещение.

Напомним, 18 июня в Брянской области на россии произошел пожар в госпитале для строящегося ветеранов. Рассматривается версия, что это была диверсия.

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