На россии взорвали авто с Прилепиным: водитель погиб, пропагандисту серьезно повредило ноги (все подробности)

На россии в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал пропагандист, писатель и политик Захар Прилепин. Об этом сообщают росСМИ и российские соцсети.

По предварительным данным, Прилепин получил ранение, его водитель погиб.

"Прилепин ехал в Нижний в семью. Взрывное устройство могло находиться под дном Audi Q7. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении.

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Что известно об инциденте с Прилепиным:

После обеда российские паблики сообщили, что машину с Захаром Прилепиным взорвали в селе Пионерское под Нижним Новгородом. Взрыв произошел в 50 километрах от города Бор.

По предварительным данным, в результате подрыва Audi Q7 писатель остался жив.

Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбрасывало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Водитель машины, в которой находился Захар Прилепин, погиб после взрыва.

Дочь Захара Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва. Она находилась в машине вместе с водителем и отцом - они ехали в село Пионерское.

Захар Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Врачи ждут вертолет для его транспортировки.

На всех въездах и выездах в Бор установлены блокпосты. Сотрудники полиции ухаживают за всеми автомобилями.

Жена Захара Прилепина сообщила о постоянных угрозах писателю. При этом, как она рассказала сотрудникам полиции, в последнее время не было "ничего чрезвычайного".

Напомним, в Мелитополе утром 27 апреля неизвестные взорвали 42-летнего коллаборанта Александра Мищенко, которого оккупационные власти назначили "начальником Приазовского отделения полиции".

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