На россии зафиксировали рекордный скачок случаев сифилиса: Москва в лидерах

В стране-агрессоре зафиксировали рекордный уровень заболеваемости сифилисом, а также гепатитом. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Как сообщает Росстат, по итогам октября (последний доступный период статистики), число выявленных случаев сифилиса на 38% превысило показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем-2020 взлетело на 129%.

Отмечается, что рост заболеваемости сифилисом отмечали практически каждый месяц текущего года:

в июле - на 12% относительно июля-2021, в июне - на 32%, в мае - на 84%, в феврале - на 65%, в январе - на 74%.

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Можно также отметить количество новых случаев по сравнению с 2020 годом. Так, в августе этот показатель взлетел на 139%, в июле - на 147%, в июне - на 178%, в мае - на 247%.

В ряде субъектов рф уровень заболеваемости остается "значительным" в пересчете на 100 тысяч населения.

По данным Росстата, на первом месте среди регионов - москва. Там заболеваемость в 4,6 раза выше среднероссийской.

"Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России)", - говорится в докладе Росстата.

Уровень гепатита, согласна статистики, растет второй год подряд.

В октябре число новых случаев на 53% превысило цифру за тот же месяц 2021 года и на 49% за октябрь-2020.

В сентябре было выявлено на 30% больше случаев, чем в том же месяце два года назад.

По итогам августа рост за два года составил 13%, в июле - 56%, в июне - 91%, в мае - 63%.

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