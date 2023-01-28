Путин даст приказ войскам идти на Киев: астролог назвал самый опасный месяц для Украины

Президент России Владимир Путин в годовщину вторжения в Украину может отдать приказ своим войскам начать новое наступление. Оккупанты пойдут на Киев, но это окажется не единственная цель.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. По его словам, февраль будет очень сложным для Украины, поскольку российский диктатор любит "знаковые" даты.

"Опасность может быть и раньше, чем 23-24 февраля. Он будет говорить, что нужно "точно взять Киев, Ровенскую АЭС, отрезать Украину от границы с Польшей". Он – абсолютно больная крыса, загнанная в тупик. Думают, что если оккупанты пойдут со всех сторон, то все почему-то на этот раз выйдет", – подчеркнул он.

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Росс добавил, что в России 8-10 января фактически произошел переворот, тогда от власти "отодвинули" организатора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сейчас главными процессами управляют секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев со своей компанией.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.