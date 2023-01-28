Путін накаже військам йти на Київ: астролог назвав найнебезпечніший місяць для України

Президент Росії Володимир Путін у річницю вторгнення в Україну може віддати наказ своїм військам розпочати новий наступ. Окупанти підуть на Київ, але це виявиться не єдиною метою.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. За його словами, лютий буде дуже складним для України, оскільки російський диктатор любить "знакові" дати.

"Небезпека може бути і раніше, ніж 23-24 лютого. Він буде говорити, що потрібно "точно взяти Київ, Рівненську АЕС, відрізати Україну від кордону з Польщею". Він – абсолютно хворий щур, загнаний у глухий кут. Думають, що якщо окупанти підуть з усіх боків, то все чомусь цього разу вийде", – наголосив він.

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Рос додав, що в Росії 8-10 січня фактично стався переворот, тоді від влади "відсунули" організатора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Наразі головними процесами керують секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі своєю компанією.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.