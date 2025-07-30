На российской Камчатке зафиксировали мощное землетрясение: разрушенные дома, цунами грозит нескольким странам (видео)

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,9, повлекшее панику, повреждение инфраструктуры и волны цунами. В нескольких регионах объявлены чрезвычайные меры.

Об этом сообщают CNN. По данным Геологической службы США, землетрясение зафиксировали на расстоянии около 136 км от Петропавловска-Камчатского. После подземного толчка было объявлено предупреждение о цунами, в том числе для побережья Японии, частей Алеутских островов Аляски и Гавайев.

Японское метеорологическое агентство, как сообщает телеканал NHK, предостерегло о возможных волнах высотой до одного метра в прибрежных районах.

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На Камчатке, в частности, в городе Северо-Курильск, организована эвакуация населения. В Петропавловске-Камчатском землетрясение повредило здания - в частности, обрушилась стена детского сада.

Позже стихия добралась и до Сахалина — регион накрыли волны цунами. Как сообщил губернатор Валерий Лымаренко, из прибрежных районов эвакуируют людей.

Камчатский полуостров, где произошло землетрясение, расположен в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца - территории с повышенной сейсмической и вулканической активностью.

Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение.

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