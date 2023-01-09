На российском ТВ придумали новый бред о том, что британки занимаются "сексом за еду и отопление", чтобы выжить (видео)

Скабеева заявила, что в Британии женщины занимаются сексом за еду и отопление

Пропагандистка Ольга Скабеева снова оконфузилась очередным бессмысленным заявлением и развеселила сеть.

Это заявление она сделала во время своей телепередачи на росТВ. Пользователь под ником @taniaitali опубликовала соответствующий видеоролик в своем TikTok.

На видео Скабеева заявила, что якобы в Германии экономят на всем и запасаются свечами в ожидании холодной зимы, а в Великобритании люди едят собачий корм, разогревают еду на батареях и массово идут заниматься проституцией. Она назвала это "сексом ради выживания"

"То есть секс за еду и о-топ-ле-ние!" – отмечает пропагандистка.

В сети уже высмеяли очередную бессмысленную чепуху, которую придумали пропагандисты на российском ТВ, нацеленную на внутреннего потребителя в России. В сети шутят, что Скабеева, очевидно, рассказывает о наболевшем или даже желаемом, ведь она не раз выделила слово "секс", которым, по ее мнению, в Британии занимаются, чтобы выжить.

Также в сети пошутили, что таким образом пропагандистка готовит население россии к предстоящим трудностям.

Ранее, пропагандисты RT оконфузились, выпустив отвратительное рождественское видео о замерзающей и голодающей из-за российских санкций европейской семье.

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