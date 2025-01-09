На рынке труда катастрофический дефицит кадров: каких специалистов не хватает и почему

На рынке труда Украины наблюдается критический дефицит рабочей силы, в частности, в сферах рабочих профессий. Бизнесы пытаются решить проблему из-за повышения заработной платы, однако это лишь способствует усилению конкуренции между компаниями за имеющихся работников, не увеличивая их количество на рынке.

Об этом заявил ведущий специалист рынка труда Сергей Марченко в интервью Украинскому радио. "Наибольшая потребность в таких специалистах, как грузчики, водители, монтажники, а также в работниках, занимающихся тяжелым физическим трудом или техническими профессиями", – отметил эксперт.

По словам эксперта, несмотря на усилия правительства по переобучению кадров, эффективность таких программ на данный момент остается неясной. Некоторые профессии, ранее считавшиеся в основном "мужскими", сейчас активно осваивают женщины. Однако это не решает проблему дефицита рабочей силы, поскольку спрос на специалистов в промышленном секторе значительно превышает предложение.

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Одной из основных тенденций есть значительный гендерный дисбаланс на рынке труда. Как отметил Марченко, до войны мужчины составляли 51% работников, а женщины – 49%. Пока ситуация изменилась, и на рынке стало больше женщин: 60% женщин против 40% мужчин.

Западные области Украины отмечают рост количества вакансий из-за массовой релокации бизнеса и населения. В таких регионах как Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская количество открытых вакансий увеличилось на 70-100% по сравнению с 2021 годом.

Однако даже рост числа рабочих мест не может полностью компенсировать дефицит работников, возникающий из-за большого оттока людей за границу. "Часть наших граждан, работающих дистанционно для украинских компаний, постепенно находит лучшие условия труда в Европе", – отмечает Марченко.

Эксперты не ожидают значительных положительных изменений на рынке труда в 2025 году. Демографический кризис обостряется, и большинство выехавших за границу скорее всего не вернется. По мнению Марченко, единственный путь решения проблемы – пересмотр подходов к мобилизации и созданию условий, стимулирующих возвращение мужчин на рынок труда. Кроме того, иностранные инвесторы вряд ли начнут вкладывать в Украину, пока не будет достигнута стабильность и четко определены перспективы развития.

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