На рынке труда в Украине кардинальные изменения: в каких сферах исчез дефицит кадров

В Украине, хотя рынок труда постепенно восстанавливается, нехватка кадров все еще остается существенной по количеству открытых вакансий. Единственным исключением остается сфера ІТ, где сохраняется высокая конкуренция за рабочие места.

Основательница и генеральный директор консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько в комментарии для OBOZ.UA отмечает: "Дефицит кадров все еще остро наблюдается на рынке труда. Работодатели ищут специалистов с высокой квалификацией, опытом, которые сразу готовы работать. А таких специалистов критически не хватает".

"Работодатели активно ищут профессиональных кандидатов, которых очень не хватает на рынке. И далеко не все готовы привлекать менее профессиональных и обучать их. Крупные компании уже давно построили систему обучения. А вот меньшие компании пока или не имеют ресурсов для такого обучения, или же не дошли до этого. Вот у нас, как агентства, запросов очень много, но многие такие запросы не соответствуют рыночным условиям", – говорит Слинько.

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В IT-сфере, в отличие от многих других отраслей, наблюдается не нехватка специалистов, а наоборот высокая конкуренция за рабочие места. Больше всего востребованы вакансии с возможностью дистанционной работы.

"Должности верстальщика, Front-end разработчика, вебдизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах. Среди других удивительно конкурентных вакансий – копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина", – говорится в отчете work.ua.

Стоит отметить, что в Украине средняя заработная плата, согласно данным ведущих кадровых платформ, составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц ее уровень вырос всего на 500 грн. Как и раньше, среди регионов с самыми высокими показателями лидирует Киевская область, где, по информации work.ua, средняя зарплата достигает 26,5 тыс. грн.

Самый быстрый рост зарплат наблюдается в сферах "Телекоммуникации и связь", где средний доход достиг 30 тыс. грн, увеличившись на 9% за месяц. В сфере "Страхование" средняя зарплата выросла на 7% и составляет 27,7 тыс. грн. Аналогичное повышение на 7% зафиксировано в сфере "СМИ, издательство и полиграфия", где средний заработок достиг 24 тыс. грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких областях в Украине зарплаты выросли на 100%.

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