На севере Китая нашли артефакты бронзового века и 'элитные гробницы' (фото)

Национальное управление культурного наследия в Пекине обнародовало данные о последних археологических открытиях династии Шан (1600-1100 гг. до н.э.). Особое внимание привлекли достижения на месте Чжайгоу, расположенном на плато Цзиньшань в провинции Шэньси, которое оказалось самым большим и богатым артефактом среди всех известных мест династии Шан.

Чжайгоу, расположенный в селе Чжайгоу, город Юлинь, является единственным по своему роду местом в северном Китае. Здесь была найдена большая площадь построек из утрамбованной земли, большие гробницы, могильники, гончарные печи и другие артефакты, разбросанные по 11 соседним холмам.

Одним из важнейших открытий было обнаружение останков колесницы и коня времен поздней династии Шан. Это значимое доказательство для изучения появления колесниц в Китае и развития обычаев захоронения колесниц.

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Девять групп высокопоставленных знатных гробниц были обнаружены, включая три группы крупных гробниц в форме китайского иероглифа Цзя. Чжайгоу стало самым большим, самым распространенным и высоким кладбищем поздней династии Шан на плато Цзиньшань.

Артефакты, найденные на месте Чжайгоу, включают в себя: многочисленные бронзовые колесницы, украшения из нефрита, инструменты из кости, лакированные изделия и кости оракулов. Они свидетельствуют об экономическом и культурном развитии региона лесных холмов во время династии Шан и влиянии династии на этот район.

Обнаружение центрального поселения и крупных гробниц в Чжайгоу дало четкий археологический контекст для коллекций бронзовых артефактов, которые были раскопаны в регионе за последние десятилетия. Это отвечает научным вопросам о связи этих артефактов с высокопоставленными захоронениями, что дает возможность для дальнейших исследований в этом регионе, сообщает CGTN.

Отмечается, что археологические работы в Чжайгоу раскрывают высокоразвитую бронзовую цивилизацию династии Шан в северной части Шэньси, превосходящую предыдущие представления. Они играют важную роль в изучении политической и географической структуры местных государств Шан и понимании культурного обмена и взаимодействия между центральными равнинами и приграничными регионами того времени.

Археологи продолжают исследование на месте Чжайгоу в надежде найти больше ценных артефактов и получить новые открытия, которые помогут расширить нашу важную историческую информацию о древней бронзовой цивилизации Китая.

Напомним, в Китае археологи обнаружили на Лесовом плато огромный участок зданий из утрамбованной земли, кладбищ и бронзовых литейных мастерских. Находка датируется примерно 3200 лет назад.

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