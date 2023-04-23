На следующей неделе трехдневная магнитная буря всколыхнет Землю: названы опасные даты

Уже на этой неделе мощнейшая за весь месяц магнитная буря накроет Землю. В настоящее время следует быть особенно осторожными и позаботиться о своем здоровье.

Метеоудары обладают способностью влиять на здоровье людей, вызывать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывать полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.

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Период с 26 по 28 апреля будет особенно опасен. В настоящее время ожидаются возмущения электромагнитного поля Земли мощностью 6 баллов, что оценивается как большая мощность магнитной бури.

При этом 29-30 апреля будут спокойными, ведь влияние солнечных вспышек составит 2 балла. То есть уровень опасности – низкий.

Магнитные бури в апреле 2023 - трехдневная магнитная буря накроет Землю - названы опасные даты в апреле

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Как справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия, вызвать упадок сил, бессонницу, головную боль, обострение хронических заболеваний, раздражительность.

В такие опасные дни следует быть особенно внимательными за рулем и не игнорировать возникающие у вас проблемы со здоровьем. Возможно даже лучше отложить дальние поездки, встречи или эмоционально тяжелые меры.

Соблюдайте несколько правил, чтобы уменьшить негативное влияние повышенной солнечной активности:

1. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, выбирайте прогулки пешком. Однако будьте осторожны с солнцем, а в обеденный период лучше не находитесь под солнечными лучами.

2. Ограничьте употребление тяжелой пищи, лучше отдавайте предпочтение полезной и легкой.

3. Откажитесь от вредных привычек (курения, алкоголя).

4. Добавьте в рацион более чистую воду, травяные чаи, свежие фрукты, овощи и ягоды.

5. Избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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