На территории крупнейшей нефтегазохимической компании Сибур-Нефтехим в россии произошел взрыв и вспыхнул пожар (фото)

12 июля на территории российского предприятия "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске раздался взрыв. На месте вспыхнул немалый пожар, дым был виден со всех уголков города.

Как сообщают местные издания и паблики, на предприятии сейчас угроза взрыва, поскольку, предварительно, горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород.

"Есть угроза взрыва. Площадь пожара уточняется", — пишут россияне в соцсетях.

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Разгерметизация установки произошла на территории СИБУР-Нефтехим в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает телеграм-канал 112.

"На место инцидента прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Пожарные предпринимают попытки ликвидировать вспышку, предупреждают об угрозе взрыва", – говорится в сообщении.

СИБУР – крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России.

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