"На улице война, а они с жиру бесятся": украинцы отреагировали на разборки мужа блоггерши с полицейскими

В сети опубликовали видеозадержание водителя BMW. В Киеве работники патрульной полиции остановили водителя за нарушение ПДД. При общении с правоохранителями мужчина агрессивно себя вел и совершил нападение на полицейского. В то же время, жена задержанного жаловалась на насилие со стороны полицейских.

Первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий прокомментировал ситуацию с «дерзким» задержанием водителя BMW. Белошицкий отметил, что задержанный мужчина ехал со скоростью 160 километров в час. Его остановили из-за ряда нарушений. В частности, он «подрезал» автомобили и во время смены полос движения не включал поворотники.

В полиции добавили, что после остановки вождь BMW начал хамить и угрожать. По просьбе показать удостоверение мужчина долго сопротивлялся. В конце концов он предоставил документы.

На записи с нагрудных камер полицейских видно, что водитель во время общения с патрульными выражался нецензурными словами, отказывался показывать документы, а также оформлять протокол о нарушениях.

В то же время из авто вышла блоггер и начала снимать на камеру общение с правоохранителями. По словам Белошицкого, жена задержанного выложила обрезанное видео и утверждала, что именно патрульные совершали насилие в отношении нее и ее мужа. О превышении скорости и нарушении ПДД она не упомянула.

Водителю BMW сообщили о подозрении. Речь идет о сопротивлении и умышленном нанесении побоев правоохранителю. Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Украинцы не заставили себя ждать с реакцией на скандал и единодушно решили, что авто нарушителей стоит отправить ВСУ на фронт, инстаблогерку предлагают привлечь к копанию окопов, а смелому водителю BMW вручить повестку.

Реакция украинцев на скандал с водителем BMW и полицейскими

Реакция украинцев на скандал с водителем BMW и полицейскими

В целом большинство поддерживают реакцию полицейских и отмечают, что для нарушителей должен быть как минимум – штраф, и как максимум – полное погружение в процесс защиты нашего государства.

Реакция украинцев на скандал с водителем BMW и полицейскими

Реакция украинцев на скандал с водителем BMW и полицейскими

Ранее жена водителя BMW обвинила стражей порядка в чрезмерном применении силы. Инста-блогерша и дизайнер Mari Му Ray в своем Инстаграмме опубликовала пост и состор, в котором написала, что ее мужа "посадили", а ее саму "избили". Но украинцы не поверили слезам нарушителей.

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