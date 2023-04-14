На войне погиб украинский герой Асадов, отец которого воюет на стороне россии (фото)

В боях против российских захватчиков погиб 28-летний украинский герой Артур Асадов. Отец молодого человека воюет на стороне русской армии.

О гибели защитника сообщил украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий в Фейсбуке. "Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год на обороне Украины. Ком в горле не могу сказать ни слова. Идут лучшие... Артур мы твои должники", – говорится в сообщении.

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5 апреля 2023 военный опубликовал в Instagram пост с заголовком: "Если я вдруг умру на войне (Не собираюсь, но вдруг!). Итак, хочу вас всех попросить не делать петицию о присвоении мне Героя Украины".

По словам Артура, "все кто на поле боя – все герои". Он считал, что отличие Герой Украины должно "выдаваться за выдающиеся и героические поступки".

"Умереть на войне, это не героический поступок... Это чин, к которому должен быть готов каждый воин", - добавил он.

Ранее в интервью "Служба поддержки" Артур рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

"Он мне написал: "не бери в руки оружие, Киев сразу возьмут". В марте написал, что Украина долго не протянет, Зеленский уехал в Европу и нам хана. Я в этот момент был в лесу и записал ему видео: "хожу, хожу не могу найти россиян, где они исчезли. Можешь подсказать, потому что непонятно?". Он промолчал", – рассказывал защитник.

Также Артур рассказывал, что его отец не верил в зверства русских солдат в Буче и в Ирпене. "Я ему – пишу: "Блин, я там был, я видел это все"". То же самое, когда мы вошли в Изюм. Он говорит: "ты в любом случае мой сын". Однажды даже написал: "О, у тебя хорошая форма". Если он спрашивает, как дела, я ему: "Все хорошо, работаю", или: "Работаю, пленных взяли".

На вопрос убил бы он своего отца во время боя, Артур ответил: "Наверное, нет. Лет до 15 отец был рядом со мной. Он меня многому научил, в частности военному делу".

"Я бы не мог его убить, даже если бы хотел, он не участвует в боевых действиях, сидит где-то в штабе. А вот под суд я бы его отправил, это так", — говорил он.

Что известно об Артуре Асадове: Был командиром национального батальона "Карпатская Сечь", командиром роты огневой поддержки 49 ОМБр. Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны работал в Ukrainian Film Division.

Отец погибшего Героя жил во временно оккупированном Донецке, активно поддерживал ДНР и с 2017 года начал работать в штабе врага.

Напомним, на днях в сеть попало видео, на котором зафиксированы последние жизни украинского бойца. российские боевики пленили его, пытали, а затем казнили, отрезав голову ножом.

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