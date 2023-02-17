На выходных в Киеве могут снова выключать свет: причина и графики

В Киеве и Киевской области в выходные, 18-19 февраля, могут выключать свет. В ДТЭК предупредили киевлян и назвали причину отключения.

Свет может не быть в связи с проведением ремонтных работ, но электроэнергию обещают выключать по графикам ДТЭК.

Отмечается, что в субботу, вероятно, свет будут отключать на Левом берегу и в Голосеевском районе Киева с 9:00 до 22:00.

В воскресенье – с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах столицы.

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Также в Киевской области отключения по графику возможны в части Бучанского района. На выходных свет будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

Проверить время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно, перейдя на сайт компании по ссылке.

Добавим в Одесской области продолжаются ограничения энергоснабжения из-за повреждений.

Ранее в YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве подавали с большими перебоями.

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