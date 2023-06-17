На выходных Землю накроет мощнейшая магнитная буря за весь месяц

Магнитные бури в июне 2023 - календарь магнитных бурь на июнь и советы, как улучшить здоровье

В эти выходные вспышки на Солнце повлекут за собой магнитные бури на Земле. В это время могут возникать полярные сияния и ухудшение самочувствия у людей.

Данные о метеоударах опубликовал сайт Meteoagent. Портал ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, которое определяет космическую погоду каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях.

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Уже 18 июня Землю всколыхнет мощнейшая за весь июнь магнитная буря. Она продлится три дня – до 20 числа. Ее мощность будет составлять 5 баллов из 10.

Трехдневная магнитная буря в июне 2023 года

В другие дни июня будет спокойно, ведь магнитные бури не будут ощущаться людьми.

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Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Следуйте нескольким советам, чтобы на ваше состояние здоровья не влияли магнитные бури:

1. Питание должно быть сбалансированным, а пить нужно достаточное количество чистой воды. От алкоголя, кофе и энергетиков лучше отказаться.

2. Больше гуляйте на свежем воздухе пешком. Занимайтесь спортом и ходьбой.

3. Достаточно отдыхайте и избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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