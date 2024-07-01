На юге пограничники ударили по позиции оккупантов и уничтожили систему связи (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на юге нашей страны.

Там пограничники fpv-дронами уничтожили систему связи оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"На Юге fpv-дронами пограничники нанесли удар по позиции противника и уничтожили систему связи", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили месторасположение оккупантов. На следующих кадрах виден точный удар по системе связи.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности. Потери врага в результате взрывной работы пограничников уточняются.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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