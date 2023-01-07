"На Западе боятся победы Украины и нашей армии", - Жданов

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз относительно продолжения войны в Украине. Он также рассказал, какой срок еще может продержаться армия путина.

Свое мнение бывший полковник высказал в интервью "Главред". Он подчеркнул, что Запад не хочет получить второго Гитлера, и не допустит победу, несмотря на некоторую медлительность в принятии решений.

В то же время путин готов вести затяжную войну, считает он.

"Война может затянуться как минимум на год. путин пока способен вести какую-то войну затяжного характера. Именно какую-то войну, когда у русской армии будет один танк на роту, два-три пулемета на взвод, а другие солдаты будут вооружены либо ПКШ-41 [пистолетами-пулеметами Шпагина], взятыми из ЧП, либо винтовками Мосина, и я не преувеличиваю. путин бы так продержался еще год, а потом русский народ отказался бы воевать за его идеи", - сказал он.

По его мнению, может возникнуть катастрофа вселенского масштаба, если запад допустит победу путина и большинство политиков на Западе это понимают.

Он подчеркнул, что несмотря на некоторую неторопливость, поставки оружия в Украину продолжатся.

"Хотя на Западе до сих пор боятся и победы Украины, потому что не знают, что делать со страной с самой сильной армией в Европе. Но страх того, что путин победит и начнет их всех нагибать, у них намного больше", - подытожил военный эксперт.

Ранее стало известно, что армия Украины стремительно поднялась в международном рейтинге.

Отметим, что экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что в ближайшие месяцы Украину попытаются усадить за стол переговоров.

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