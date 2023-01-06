Украину и Россию попытаются усадить за стол переговоров: экстрасенс дала прогноз, когда закончится война

Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров.

Об этом в интервью УНИАН заявила экстрасенс Людмила Хомутовская. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться лично, но реакция общества будет неоднозначной.

"Думаю, что все станет ясно в апреле. В конце этого месяца должно что-то произойти, что кардинально изменит ход войны и вообще политику стран, которые в ней участвуют. Я не могу пока понять, что это, но карты постоянно показывают то же самое. В общем, хочу сказать, что в войне победит Украина. Но Россия точно что-нибудь после себя оставит", – отметила она.

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Хомутовская добавила, что Украину ждет тяжелый год, и это касается не только боевых действий напрямую, но и экономической ситуации. Угроза в апреле нависнет и над Зеленским – возможны неприятности при передвижении, в пути.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.