На западе Турции археологи раскопали уникальные каменные головы греческих богов (фото)

В Турции археологи нашли каменные головы греческих богов и почти целую статую

Каменные головы греческих богов и почти целую статую обнаружили во время раскопок в районе римских мостов, пересекающих поток Пенкалас, приток реки Риндакос.

Об этом пишет Heritage Daily. Археологи из Университета Кютахья Думлупинар (Kütahya Dumlupınar University) обнаружили находки при раскопках древнего города Айзаной, расположенного на территории современного турецкого города Чавдархисар. В 2021 году в непосредственной близости от последнего открытия обнаружили каменные головы Афродиты и Диониса. А в 2020 году археологи обнаружили безголовую статую Геракла.

Айзаной был основан как фригийский город на западной части Фригийского царства. В течение эллинистического периода город чередовались между гегемонией Пергамского и Вифинского королевств, а затем попали под контроль Рима в 133 году до нашей эры.

Его монументальные здания датируются ранней империей до 3 века нашей эры, периода, когда Айзаной был важным политическим и экономическим центром в римской провинции Фригия Пакатиана.

После 7-го века нашей эры Аэзани пришел в упадок, а некоторые здания на храмовом холме были превращены в период сельджуков (1040 и 1157 гг. н. э.) в цитадель татарами Чавдар (которым называется недавнее поселение Чавдархисар).

Археологи нашли каменные головы статуй греческих богов: Эрос – бог любви и секса, Дионис – бог сбора винограда, виноделия, садов и плодов, растительности, плодородия, безумия, ритуального безумия, религиозного экстаза, праздника и театр, Геракл – божественный герой в греческой мифологии и сын Зевса и Алкмены, и несколько других богов из греческого пантеона.

Главы греческих богов, найденные археологами в Турции

Команда также обнаружила почти полную статую, не хватало только половины пьедестала и одной ноги. Статуя имеет более 2 метров в высоту и изображает мужскую фигуру, хотя команда еще не объявила, представляет ли она важную фигуру из Айзаноя, легендарного героя или бога.

Археологи нашли почти полную статую, которой не хватало только половины пьедестала и одной ноги

"Во время сезона раскопок 2022 года мы обнаружили много блоков, принадлежащих к мосту. Кроме того, мы наткнулись на солнечные часы и много фрагментов мраморной скульптуры", – сказал профессор, доктор Гехан Кошкун из Университета Кютахья Думлупинар, комментируя результаты раскопок.

Ранее в Турции археологи раскопали второй храм царя урартского Менуа и остатки гробницы.

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