На Запорожском направлении пилоты двух Ми-17 накрыли российскую пехоту огнем: видео

Украинские военные пилоты накрыли огнем российскую пехоту в Запорожском направлении. Работала пара вертолетов Ми-17 во взаимодействии с авиационными наводчиками.

Видео появилось в Телеграм-канале сообщества UTAC team (команда UTAC создана украинскими военными) и на его странице в Instagram.

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На видео можно заметить, какой один из вертолетов выпускает огонь, разворачивается и улетает. За ним появляется другой Ми-17 и повторяет удары.

"Бесспорно лучшая работа в мире, своеобразная романтика где приближающийся ежесекундный звук двигателей и лопастей - автоматически ускоряет твой пульс в ожидании того самого маневра, во время которого мозг не воспринимает приходы от вражеской арты, дронов и КАБов. Подход, маневр, контроль фиксация результата поражения. Все это происходит за пару минут, но чтобы эти пару минут прошли удачно и в первую очередь безопасно, проводится немалая работа", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

Также на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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